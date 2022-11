Café des parents – Semaines de la parentalité Maison du Part’âge Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

À l’occasion des semaines de la parentalité, le Relais petite enfance et le REAAP organisent deux cafés des parents le samedi 19 novembre Maison du Part’âge 10 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:relaispetitenfance@saint-pryve.fr »}] À l’occasion des semaines de la parentalité, le Relais Petite Enfance et le REAAP organisent deux cafés des parents le samedi 19 novembre : de 10h à 12h un atelier expression corporel et mimes pour les 2/4 ans, puis à 14h un atelier arts plastiques pour les 3/6 ans. Julie Debard, éducatrice jeunes enfants, s’occupera de la fratrie pour vous laisser un moment privilégié avec l’enfant.

Gratuit.

Inscription : 06 14 15 21 98 relaispetitenfance@saint-pryve.fr

