Entrée libre sur inscription – 6 séances

Atelier mémoire en jeu organisé par le CCAS de Saint-Pryvé à destination des seniors en partenariat avec l’ABRAPA Maison du Part’âge 10 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:ccas@saint-pryve.fr »}] Cet atelier consiste à entraîner son cerveau gratuitement à partir d’une méthode amusante et ludique sur tablette tactile pendant 6 séances.

Chaque séance se compose d’apports théoriques sur une fonction cognitive, de petits jeux collectifs, de l’utilisation d’un programme de stimulation cognitive sur tablette tactile de manière individuelle et adaptée à chacun et d’échanges pour un transfert dans la vie quotidienne.

Un guide du joueur est remis à chaque participant en début de cycle pour continuer à entraîner son cerveau en dehors des ateliers.

Démarrage des ateliers le Vendredi 18 novembre à partir de 14h à la Maison du Part’âge.

Gratuit. Sur 6 séances. Places limitées

Inscription directement auprès du CCAS : 20, place Clovis – 02 38 51 09 10, ccas@saint-pryve.fr

