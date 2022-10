Café des parents Maison du Part’âge Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Café des parents Maison du Part'âge, 15 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Entrée libre

Atelier : parcours moteur sensoriel pour les enfants de 18 mois à 3 ans Maison du Part’âge 10 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Venez pour un moment d’échanges et de partages avec votre / vos enfants. Ce deuxième café des parents accueille les petits de 18 mois à 3 ans pour un parcours moteur sensoriel animé par Sophie Zanone, intervenante spécialisée en art-plastiques et théâtre.

Les frères et sœurs peuvent également venir, Julie, responsable éducatrice jeunes enfants s’occupera d’eux pour vous laisser du temps libre.

