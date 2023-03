Circuit du Parc naturel régional du Vexin français (95-78) Maison du Parc, 28 mars 2023, Théméricourt.

Situé au Nord-Ouest de la Région Ile-de-France, sur les départements du Val d’Oise et des Yvelines, le Parc naturel régional du Vexin français est une traditionnelle terre d’accueil des Métiers d’art.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, près de 80 professionnels des Métiers d’art vous dévoileront, lors de manifestations ou au sein même de leur atelier toute l’étendue de leur art. Tapissiers, bronzier, enlumineur, plumassière, photographes, tourneur et sculpteur sur bois, graveur sur métal, maroquinière, créateurs de bijoux, relieur d’art, ébéniste, tisserand, lissier, céramistes, … vous initieront à leurs techniques et vous présenteront toute l’étendue de leur savoir-faire.

Le Parc vous propose d’aller à leur rencontre, chemin faisant, en composant un parcours à votre gré ou bien en vous inscrivant aux 2 circuits cyclo que nous organisons (~30-40km).

Vous en profiterez pour découvrir les paysages du Parc ainsi que son riche patrimoine : le Parc du Vexin est en effet le seul Parc naturel régional à être labellisé Pays d’art et d’histoire.

Maison du Parc rue de la Croix des ruelles 95450 Théméricourt Théméricourt 95450 Val-d'Oise Île-de-France

28 mars 2023, 10:00-19:00

2 avril 2023, 09:00-19:00

