Des marais à découvrir Maison du Parc Saint-Côme-du-Mont Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Côme-du-Mont Des marais à découvrir Maison du Parc Saint-Côme-du-Mont, 8 octobre 2023, Saint-Côme-du-Mont. Des marais à découvrir Dimanche 8 octobre, 10h00 Maison du Parc Réservation en ligne ou au 02.33.71.65.30 A l’occasion des journées européennes de la migration, accompagné d’un guide, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve et observez les premiers migrateurs. Maison du Parc st côme du mont Saint-Côme-du-Mont 50500 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@parc-cotentin-bessin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00 espace naturel sensible guide G.HEDOUIN Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Côme-du-Mont Autres Lieu Maison du Parc Adresse st côme du mont Ville Saint-Côme-du-Mont Departement Manche Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Maison du Parc Saint-Côme-du-Mont latitude longitude 49.335493;-1.27424

Maison du Parc Saint-Côme-du-Mont Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-come-du-mont/