Concert-conté l’Isidore un p’tit gars de l’Assistance maison du parc, Saint-Brisson (58) Concert-conté l’Isidore un p’tit gars de l’Assistance maison du parc, Saint-Brisson (58), 18 novembre 2023, . Concert-conté l’Isidore un p’tit gars de l’Assistance Samedi 18 novembre, 15h00 maison du parc, Saint-Brisson (58) maison du parc, Saint-Brisson (58) maison du parc, 58230 Saint-Brisson, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00 stage concert Détails Autres Lieu maison du parc, Saint-Brisson (58) Adresse maison du parc, 58230 Saint-Brisson, France Age max 110 Lieu Ville maison du parc, Saint-Brisson (58) latitude longitude 47.271968;4.090409

maison du parc, Saint-Brisson (58) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//