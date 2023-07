Atelier artistique participatif autour de la pierre sèche Maison du Parc Saint-Brisson, 16 septembre 2023, Saint-Brisson.

Atelier artistique participatif autour de la pierre sèche 16 et 17 septembre Maison du Parc Réservation obligatoire avant le 10 septembre. 8 personnes maximum par atelier. Équipements de sécurité obligatoires : chaussures de sécurité ou de randonnée, pantalon de toile épaisse type jean’s, lunettes de sécurité et gants de travaux extérieur.

Venez participer à un atelier artistique autour de la pierre sèche avec l’artiste Douce Mirabaud.

Il est souhaitable de participer à plusieurs demi-journées, mais il est aussi possible de s’inscrire à une seule.

Maison du Parc Les Petites Fourches 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/le-parc/la-maison-du-parc/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan La Maison du Parc est le siège du Parc naturel régional du Morvan. C'est aussi un domaine ouvert au public, comportant deux musées, une maison du tourisme, un bistrot, un herbularium, un arboretum, un sentier sensitif, et plein d'autres choses à découvrir ! Ancien domaine agricole, c'est également un lieu chargé d'histoire. parking public gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite, toilettes sur le site, possibilité de restauration sur place.

