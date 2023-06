Atelier Qualité de l’air Maison du Parc Rosnay, 12 juin 2023, Rosnay.

Rosnay,Indre

Le Parc naturel régional de la Brenne et le CPIE Brenne-Berry organisent un atelier autour de le qualité de l’air intérieur..

Maison du Parc

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire



The Regional Natural Park of the Brenne and the CPIE Brenne-Berry organize a workshop on indoor air quality.

El Parque Natural Regional de Brenne y el CPIE Brenne-Berry organizan un taller sobre la calidad del aire interior.

Der regionale Naturpark Brenne und das CPIE Brenne-Berry organisieren einen Workshop rund um die Qualität der Innenraumluft.

