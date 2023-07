Escape game du Parc Maison du Parc Renwez, 21 avril 2023, Renwez.

Renwez,Ardennes

de 10h à 17hUn escape game en famille ça vous tente ? Le Parc propose un escape-game, dans le hall du musée de la forêt, accessible pour tous ! Allo Nicolas ? Vous avez une heure pour résoudre les énigmes, et réussir à joindre Nicolas ! Une énorme tempête vient de s’abattre sur le territoire du Parc. Des arbres ont été déracinés. Vite ! Il faut téléphoner à Nicolas et aux collègues de l’Office National des Forêts, pour nous aider à dégager les routes, à repérer les animaux blessés et à évaluer les dégâts. Mais où ai-je mis son numéro de téléphone ? Aide-moi à le reconstituer, en partant à la recherche des indices. Vite ! Vite ! Le temps presse !.

2023-04-21 fin : 2023-04-21 . .

Maison du Parc Route de Sécheval

Renwez 08150 Ardennes Grand Est



from 10am to 5pmA family escape game ? The Park proposes an escape-game, in the hall of the museum of the forest, accessible for all! Hello Nicolas? You have one hour to solve the riddles and reach Nicolas! A huge storm has just hit the territory of the Park. Trees have been uprooted. Quickly! We have to call Nicolas and his colleagues at the Office National des Forêts, to help us clear the roads, locate the injured animals and assess the damage. But where did I put his phone number? Help me to reconstruct it, by going in search of clues. Hurry! Hurry! Time is running out!

de 10:00 a 17:00 ¿Qué tal un juego de escape en familia? El Parque ofrece un juego de escape en el vestíbulo del museo forestal, ¡accesible para todos! ¿Hola Nicolas? ¡Tienes una hora para resolver los enigmas y llegar hasta Nicolás! Una gran tormenta acaba de azotar el territorio del Parque. Los árboles han sido arrancados. ¡Rápido! Tenemos que llamar a Nicolas y a sus colegas de la Oficina Forestal Nacional para que nos ayuden a despejar las carreteras, encontrar a los animales heridos y evaluar los daños. Pero, ¿dónde he puesto su número de teléfono? Ayúdame a reconstruirlo, saliendo a buscar las pistas. ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡El tiempo se acaba!

von 10 bis 17 UhrEin Escape-Game für die ganze Familie? Der Park bietet ein Escape-Game in der Halle des Waldmuseums an, das für alle zugänglich ist! Hallo Nicolas? Sie haben eine Stunde Zeit, um die Rätsel zu lösen und Nicolas zu erreichen! Ein gewaltiger Sturm ist gerade über das Gebiet des Parks hinweggefegt. Einige Bäume wurden entwurzelt. Beeilen Sie sich! Wir müssen Nicolas und die Kollegen vom Office National des Forêts anrufen, damit sie uns helfen, die Straßen zu räumen, verletzte Tiere aufzuspüren und den Schaden zu ermitteln. Aber wo habe ich seine Telefonnummer hingelegt? Hilf mir, sie zu rekonstruieren, indem du dich auf Spurensuche begibst. Beeil dich! Beeil dich! Die Zeit drängt!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme