Jura Lajoux Maison du Parc : Présentation Échange et partage « ESCAPADES HIVERNALES », Ecrit par Jean-Luc Girod Jeudi 26 janvier à 18h30 Maison Du parc à Lajoux Jean-Luc Girod, vous présentera son ouvrage « Escapades hivernales » qui réunit 70 itinéraires

à la découverte des principaux sommets du Jura franco-suisse, en raquettes ou skis de rando.

L’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques des activités hivernales en montagne afin de

respecter une faune plus fragilisée en cette saison. Durée 2h Âge minimum : 7 ans. accueil@parc-haut-jura.fr +33 3 84 34 12 27 http://www.parc-haut-jura.fr/ Lajoux

