Animation « Créer et entretenir une haie champêtre » Maison du Parc Pourcy, 25 novembre 2023, Pourcy.

Pourcy,Marne

« À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ! »

Dans le cadre de l’Appel à projets « Haies et Vergers », venez apprendre les bons gestes d’entretien pour une haie en bonne santé et favorable à la biodiversité !

Découvrez les espèces indigènes des haies de notre territoire grâce aux haies pédagogiques plantées en 2019 et 2021 à la Maison du Parc.

Venez comparer les différents matériaux utiles à la plantation et à la protection des plants de haies durant les premières années de croissance des arbustes.

Informations pratiques :

• Prévoir des chaussures imperméables ou des bottes, un sécateur par personne si possible, des gants de jardinage… bref, l’équipement du jardinier !

• Réservations obligatoires par téléphone.

L’ingénierie de ce projet est cofinancée par l’Europe, l’État, la Région Grand Est et le Département de la Marne dans le cadre du Programme d’Actions Trame Verte et Bleue 2023-2025.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

Maison du Parc

Pourcy 51480 Marne Grand Est



« On Saint Catherine’s Day, all wood takes root! »

As part of the « Hedges and Orchards » call for projects, come and learn how to maintain a healthy hedge that promotes biodiversity!

Discover the native species of our region?s hedges thanks to the educational hedges planted in 2019 and 2021 at the Maison du Parc.

Come and compare the different materials used to plant and protect hedge plants during the first years of their growth.

Practical information:

bring waterproof shoes or boots, pruning shears per person if possible, gardening gloves – in short, gardener’s equipment!

reservations must be made by telephone.

The engineering of this project is co-financed by Europe, the State, the Grand Est Region and the Marne Department as part of the Programme d?Actions Trame Verte et Bleue 2023-2025

« En el día de Santa Catalina, ¡toda la madera echa raíces!

En el marco de la convocatoria de proyectos « Setos y huertos », ¡venga a aprender a mantener un seto sano que favorezca la biodiversidad!

Descubra las especies autóctonas de setos de nuestra región gracias a los setos educativos plantados en 2019 y 2021 en la Maison du Parc.

Venga y compare los diferentes materiales utilizados para plantar y proteger las plantas de los setos durante los primeros años de su crecimiento.

Información práctica:

traiga zapatos o botas impermeables, un par de tijeras de podar por persona si es posible, guantes de jardinería… en resumen, ¡equipo de jardinero!

las reservas deben hacerse por teléfono.

La ingeniería de este proyecto está cofinanciada por Europa, el Estado, la Región del Gran Este y el Departamento del Marne en el marco del Programa de Acción Cinturón Verde y Azul 2023-2025

« An Sankt Katharina schlägt jedes Holz Wurzeln! »

Im Rahmen des Projektaufrufs « Hecken und Obstgärten » lernen Sie die richtigen Pflegemaßnahmen für eine gesunde Hecke, die die Biodiversität fördert!

Entdecken Sie die einheimischen Arten der Hecken in unserem Gebiet anhand der Lehrhecken, die 2019 und 2021 am Haus des Parks gepflanzt werden.

Vergleichen Sie die verschiedenen Materialien, die für die Pflanzung und den Schutz der Heckenpflanzen in den ersten Jahren des Wachstums der Sträucher nützlich sind.

Praktische Informationen :

wasserfeste Schuhe oder Stiefel, möglichst eine Gartenschere pro Person, Gartenhandschuhe – kurz: die Ausrüstung eines Gärtners!

reservierungen sind telefonisch erforderlich.

Dieses Projekt wird von Europa, dem Staat, der Region Grand Est und dem Département de la Marne im Rahmen des Aktionsprogramms Trame Verte et Bleue 2023-2025 kofinanziert

