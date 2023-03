Jardiner au naturel #1 : Hiver : les questions à se poser avant de se lancer dans le jardin potager ! Maison du Parc Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Orne . Nous verrons comment apprendre à connaitre son sol, choisir ses cultures, faire ses semis et repiquage, créer son espace

potager !

Focus : connaître son sol  Maison du Parc, Nocé •  14h30-17h

Sur inscription au 02 33 25 70 10 • Gratuit

