Journées de sensibilisation à la mémoire filmique des Baronnies provençales Maison du Parc – Parc naturel régional des Baronnies provençales Sahune, 30 août 2023, Sahune.

Journées de sensibilisation à la mémoire filmique des Baronnies provençales Mercredi 30 août, 14h00 Maison du Parc – Parc naturel régional des Baronnies provençales Entrée libre et gratuite

L’équipe d’Ofnibus reprend la route pour poursuivre à sensibiliser habitants et vacanciers à l’intérêt de la mémoire filmique de la Drôme pendant l’été 2023.

Nous vous accueillons au Parc naturel régional des Baronnies provençales le mercredi 30 août de 14h à 18h pour vous présenter des images du siècle passé numérisées en résidence 2022 et prendre le temps de visionner vos films et vous conseiller sur leur intérêt patrimonial et les solutions de numérisation et conservation dans votre département.

Venez nombreux !

Maison du Parc – Parc naturel régional des Baronnies provençales 575, route de Nyons, 26510 SAHUNE Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 75 26 79 05 https://www.baronnies-provencales.fr/ Entre Vercors, Drôme, Mont Ventoux, préalpes et vallée de la Durance, les Baronnies provençales forment un lieu demeuré longtemps méconnu, car situé à l’écart des grands axes de circulation, longtemps retiré car pourvu d’un relief exagérément tortueux et labyrinthique. Ce massif calcaire d’altitude moyenne, vestige d’un ancien fond marin à la géologie originale et aux formes impressionnantes, s’est trouvé de tout temps aux confins et à la frontière d’influences multiples.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:00:00+02:00

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:00:00+02:00

© OFNIBUS