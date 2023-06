COLLECTAGE DE PAROLE « FILS et FILLES DE PAYSANS » Maison du Parc Normandie-Maine Carrouges, 19 juin 2023, Carrouges.

COLLECTAGE DE PAROLE « FILS et FILLES DE PAYSANS » Lundi 19 juin, 10h00, 14h00 Maison du Parc Normandie-Maine Entrée libre

Julie Delaurenti organisera un temps de collectage sous forme d’interviews individuelles filmées puis un atelier d’écriture sur le thème de la transmission en milieu rural, afin également de questionner l’agriculture d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Le collectage et les ateliers serviront à nourrir le travail d’écriture d’un spectacle participatif avec les habitants, en novembre et décembre 2023 sous le titre « fils et filles de paysans » dans le cadre d’un contrat de territoire avec la Drac Normandie, la communuaté de communes du Pays Fertois et du bocage carrougien, la commune de Carrouges et le Parc Naturel Régional Normandie Maine.

CALENDRIER:

COLLECTAGE

Le 19 juin – de 10h à 13h et de 14h à 18h/ interviews individuelles sur rdv à la Maison du Parc (en extérieur)

Le 28 juin – de 10h à 13h et de 14h à 18h/ interviews individuelles sur rdv au Manoir de Durcet (en extérieur)

ATELIERS D’ECRITURE

Le 20 juin – de 10h à 13h/ Atelier d’écriture au Théatre Le cercle de Carrouges

Le 29 juin – de 10h à 13h/ Atelier d’écriture au Théatre Le cercle de Carrouges

Maison du Parc naturel régional Normandie-Maine. Située à 200 mètres du Château de Carrouges, la Maison du Parc vous propose un espace de découverte du territoire et une programmation culturelle où se transmettent les savoir-faire d'hier, et d'aujourd'hui. Un lieu entre histoire et nature où vous pourrez visiter la collégiale, découvrir le verger conservatoire ou encore un jardin d'inspiration médiévale.

