Décortication de pelotes et fabrication d’un chouettoscope. handicap moteur mi Maison du Parc naturel régional du Pilat 2 rue Benaÿ – 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Nous vous proposons de décortiquer quelques pelotes pour découvrir ce que mangent les rapaces nocturnes. En parallèle, un atelier pour fabriquer son chouttoscope de chouette ou de hibou (marionnette articulée, permetant d’en aprendre un peu plus sur les rapaces nocturnes).

