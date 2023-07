Bivouac en famille à la Maison du Parc Maison du Parc naturel régional du Perche Perche en Nocé, 16 août 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Après une promenade au crépuscule, nous vous convions à passer une « bonne » nuit, non pas au sens où on la conçoit d’habitude, c’est-à-dire permettant de rallier d’une traite et d’un sommeil profond le matin suivant.

Mais plutôt au sens où elle vous apportera des sensations inédites : réveils nombreux et inopinés, permettant de se rendormir bercé par le brouhaha feutré et parfois mystérieux de la vie nocturne, immersion dans la lumière crue de la lune et le scintillement bienveillant des étoiles, impression exacerbée (évidence) de faire partie d’un grand « Tout »… bien au chaud dans son duvet…

Tout public, enfants accompagnés

Vêtements adaptés à la météo, lampe de poche, matériel de couchage simple.

Inscription obligatoire au 02 33 25 70 10 avant le 15 août 17h00

5 €/ personne + de 16 ans, petit déjeuner offert.

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . .

Maison du Parc naturel régional du Perche Manoir de Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



After a walk at dusk, we invite you to spend a « good » night, not in the usual sense of the word, i.e. allowing you to get to sleep in one go the next morning

But rather in the sense that it will bring you new sensations: numerous and unexpected awakenings, allowing you to fall back asleep rocked by the muffled and sometimes mysterious hubbub of the night life, immersion in the raw light of the moon and the benevolent twinkling of the stars, exacerbated impression (evidence) of being part of a great « Whole »… warm in your comforter..

All public, accompanied children

Clothing adapted to the weather, flashlight, simple sleeping equipment.

Registration required at 02 33 25 70 10 before August 9, 5:30 pm

5 €/ person + of 16 years old, breakfast offered

Tras un paseo al atardecer, le invitamos a disfrutar de una « buena » noche de sueño, no en el sentido habitual de una buena noche de sueño, es decir, aquella que le permitirá conciliar un sueño profundo a la mañana siguiente.

Sino más bien en el sentido de que le aportará nuevas sensaciones: numerosos despertares inesperados que le permitirán volver a dormirse arrullado por la algarabía amortiguada y a veces misteriosa de la vida nocturna, la inmersión en la dura luz de la luna y el parpadeo benévolo de las estrellas, la impresión acentuada (y evidente) de formar parte de un gran « Todo »… acurrucado en el calor de su edredón..

Abierto a todos, niños acompañados

Ropa adecuada para la intemperie, linterna, equipo sencillo para dormir.

Inscripción previa en el 02 33 25 70 10 antes de las 17.00 horas del 15 de agosto

5 por persona mayor de 16 años, desayuno incluido

Nach einem Spaziergang in der Dämmerung laden wir Sie ein, eine « gute » Nacht zu verbringen, nicht im üblichen Sinne, d. h. um den nächsten Morgen in einem Rutsch und mit tiefem Schlaf zu erreichen.

Vielmehr wird sie Ihnen ganz neue Eindrücke vermitteln: zahlreiche und unerwartete Weckrufe, die es Ihnen ermöglichen, im gedämpften und manchmal mysteriösen Getöse des Nachtlebens wieder einzuschlafen, in das grelle Licht des Mondes und das wohlwollende Funkeln der Sterne einzutauchen, das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein… wohlig warm in Ihrer Daunendecke?

Für alle Altersgruppen, Kinder in Begleitung

Dem Wetter angepasste Kleidung, Taschenlampe, einfaches Schlafmaterial.

Anmeldung erforderlich unter 02 33 25 70 10 bis zum 15. August 17.00 Uhr

5 ?/ Person + 16 Jahre, kostenloses Frühstück

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme