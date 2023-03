Photographie atelier exposition vente Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français Milly-la-Forêt Catégories d’Évènement: Essonne

Photographie atelier exposition vente Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français, 1 avril 2023, Milly-la-Forêt. Photographie atelier exposition vente 1 et 2 avril Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français Au parc du gâtinais, je vous propose : Ateliers photographies entre 14h et 18h pour une durée de 1h30

pour une durée de 1h30 inscription aux ateliers par mail : marielys91@orange.fr

2 ateliers par après-midi (le samedi 01et le dimanche 02 avril 2023)

Initiation à la prise de vues portraits et/ou balade prises de vues dans la ville de Milly la Forêt à la recherche de son patrimoine bâti. Se munir d’un appareil photo (reflex, bridge etc) pas de téléphone portable pour cet atelier. Retour à la Maison du Parc naturel régional du Gâtinais pour des échanges sur la technique photographique.

Exposition des photos commentées sur la technique de prise de vues.

Il y'aura une vente des photos exposées pour terminer cette journée. Au plaisir de vous y voir, Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français 20 Boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 photographie atelier expo vente marie-Lys Hagenmüller

