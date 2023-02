Exposition à la maison du Parc de Milly la Forêt Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français Milly-la-Forêt Catégories d’Évènement: Essonne

Milly-la-Forêt

Exposition à la maison du Parc de Milly la Forêt Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français, 1 avril 2023, Milly-la-Forêt. Exposition à la maison du Parc de Milly la Forêt 1 et 2 avril Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français Exposition de sculpture en papier mâché Maison du Parc naturel régional du Gâtinais Français 20 Boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France Au cours de cette exposition dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts, je souhaite présenter une œuvre en papier mâché. Je suis sculpteur, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

J’ai également obtenu une double licence d’Arts plastiques et d’histoire de l’art. Mon matériau de prédilection est les ciments modelés sur une armature métallique.

Mes sculptures représentent pour la plupart des personnages grandeur nature. Elles sont colorées. Ce sont des pièces qui sont pour la plupart exposées dans des jardins.

Je travaille aussi le papier mâché, et j’ai quelques œuvres en bronze. J’ai fait de nombreuses expositions en France, et quelques-unes à l’étranger. ( Angleterre, Luxembourg, Suisse, Italie). Actuellement je travaille des œuvres en pierre et en bois.. Vous pouvez retrouver mon travail sur instagram : guillemette_de_w

En effet, j’aime beaucoup cette technique de recyclage du papier, travail tout à fait écologique. Cela permet une grande liberté d’expression et donne un nouveau souffle à la sculpture.

Je désire présenter durant cet événement un cheval rouge en papier mâché recyclé. Il représente le feu. Il fait partie d’un quadrige de chevaux : la terre, cheval verdâtre ; l’eau, cheval noir et ailé, cabré sur une vague bleue ; le feu, cheval rouge cabré dans des flammes ; l’air, cheval blanc monté sur un nuage. Cela fait référence aussi aux quatre chevaux de l’apocalypse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Photo Guillemette de Williencourt

