Le Parc naturel régional du Gâtinais français vous fait découvrir, à travers l'opération « Carte blanche aux artisans d'art du Gâtinais », les professionnels des métiers d'art du territoire sur le thème « sublimer le quotidien ».

Ils sont créateurs de bijoux, ébénistes, sculpteurs et tourneurs sur bois, vitraillistes, ornemanistes, sculpteurs et céramistes, restaurateurs, couteliers, photographes, luthiers, créatrices de modes… Bienvenu chez les professionnels des métiers d’art du Parc naturel régional du Gâtinais français!

A l’occasion d’un week-end, participez à ce rendez-vous annuel incontournable et venez découvrir les précieux secrets de fabrication de nos artisans d’art : 18 d’entre eux investiront la Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français pour vous proposer des démonstrations, expositions et stages d’initiation tandis que d’autres vous ouvriront les portes de leurs ateliers. D’ici là, pour les découvrir en avant-première, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site internet !

Artisans présents à la Maison du Parc du Gâtinais français : Thierry BRUNO | Luthier -> Découverte du métier et des outils de travail. Marina CARPIER | Bijoux d'Art en métal -> Démonstration du travail du métal et exposition-vente de bijoux

Denis CHARRIER | Photographe -> Expositions-vente de photos

Bruno Chéron | Tourneur sur bois -> Exposition-vente et démonstration de tournage en pièce en bois

Jean-Noël DAMMANN | Objets en bois et en filet de marqueterie -> Exposition-vente d'objets en bois et en filet de marqueterie et découverte du savoir-faire.

Marie DEBAECKER | Mosaïste de verre -> Exposition-vente et présentation et explications du travail de mosaïste de verre

Guillemette DE WILLIENCOURT | Sculpture figurative -> Exposition d'une grande sculpture en papier mâché et explication des techniques de travail, en autre d'une œuvre effectuée en matériaux recyclés.

Marie-Lys HAGGENMULLER | Photographie -> Exposition-vente de photos. Atelier pour apprendre les techniques de prises de vue portrait (sur réservation).

Adrien GARCIA, Reflet de lame | Coutelier créateur -> Exposition-vente de pièces de coutellerie principalement et de produits des arts de la table.

Leslie FOUSSADIER | Accessoires de mode en liège -> Exposition-vente de créations en liège ainsi que des illustrations sur le thème animal/végétal. Des pièces uniques, pratiques et esthétiques pour vous accompagner au quotidien. Découverte de cette matière végétale incroyable, aux multiples avantages, et sublimée par notre artisan en accessoires de modes.

Véronique LAFAURIE | Broderie de perles -> Exposition-vente de bijoux brodés et démonstration de broderie de perles à l'aiguille. Découverte du savoir-faire et échanges avec l'artisan.

Cathy LAGGARIGUE | Sculpture sur argile -> Exposition, démonstration et découverte de la sculpture en argile. Ateliers le dimanche (payants, sur réservation).

Jean-Pierre LEBUREAU | Ornemaniste et sculpteur – Mof -> Exposition-vente et démonstrations du travail du métal en feuilles de zinc avec par exemple la réalisation d'une petite sculpture au marteau sur un billot de bois.

Anne-Marie LEON | Sculpture terre -> Exposition-vente de sculpture et découverte des techniques de travail.

Béatrice THIBAUD | Boutons d'art en céramique -> Exposition-vente et démonstration de fabrication de boutons et perles en terre.

Sylvie ZARNOWSKI | Sellerie maroquinerie -> Exposition-vente de pièces de maroquinerie et découverte des techniques de travail.

Aurore ZOCCHETTO | Création et restauration de vitraux -> Découverte du métier de vitrailliste atelier d'initiation (Création d'un vitrail en Tiffany – Assemblage au cuivre et soudure à l'étain – 2 h – 45 €. Adulte et enfant à partir de 12 ans // Création d'un vitrail en Tiffany – Assemblage au cuivre et soudure à l'étain – 4 h – 85 €. Adulte et enfant à partir de 12 ans). Ateliers samedi et dimanche de 9h à 11h et de 14 h à 18h. Réservation obligatoire par mail ou par téléphone (06 60 28 79 67 / vitraildemilly@orange.fr) / 8 personnes maximum.

Valérie RUET | Création d'objets en pâte polymère -> Exposition-vente d'objets créés à partir de pâtes polymères (vases, boîtes, cadres…). Découverte de la technique de modelage de l'argile polymère (" la fimo") et de la pâte porcelaine froide "wepam" et de leur association à d'autres matières telles que la résine, des crayons pastel, de l'encre, des paillettes, des pierres semi-précieuses…..

