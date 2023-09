Visite de la Maison du Parc des Alpilles Maison du Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence, 16 septembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Visite de la Maison du Parc des Alpilles 16 et 17 septembre Maison du Parc naturel régional des Alpilles Entrée libre

Depuis 2016, la bastide saint-rémoise du XVIIIe s. dite « La Cloutière » et son extension contemporaine, accueillent la Maison du Parc naturel régional des Alpilles.

Lieu privilégié de rencontres, d’échanges, d’information, la Maison du Parc est un équipement public tourné vers la connaissance du territoire, au travers d’expositions, d’animations, de conférences et la diffusion de documents en lien avec la connaissance et la vie de ce territoire rural à la riche biodiversité…

Le Parc naturel régional des Alpilles vous invite à venir découvrir l’histoire de cet espace, labellisé Bâtiment Durable Méditerranéen, à travers des visites commentées qui mettront en lumière les usages anciens de la Cloutière et de ses jardins ainsi que le rôle de la Maison du Parc comme lieu de connaissance et de diffusion des patrimoines vivants des Alpilles.

Maison du Parc naturel régional des Alpilles 2 boulevard Marceau 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0)4 90 90 44 00 https://www.parc-alpilles.fr/ https://www.facebook.com/parcalpilles;https://www.instagram.com/parcalpilles/?hl=fr Bienvenue à « La Cloutière », cette bastide saint-rémoise du XVIIIe siècle, acquise par le Parc dès sa création en 2007. En poussant les portes de la Maison du Parc, vous découvrirez ce bâtiment rénové, auquel s'ajoute une extension de style contemporain. Tradition et modernité alliées dans un équipement au service de tous, tel est l'esprit dans lequel a été conçu ce projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Parc naturel régional des Alpilles