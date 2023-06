Exposition BIRDLAND Maison du Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence, 15 septembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Exposition BIRDLAND 15 – 17 septembre Maison du Parc naturel régional des Alpilles Entrée libre et gratuite

Alliant art et préoccupation écologique, le travail de Victoria Arney a tout naturellement trouvé sa place à la Maison du Parc et au Musée des Alpilles, deux lieux privilégiant une approche et une découverte sensible du territoire des Alpilles.

Sous la verrière, le travail monumental de Victoria Arney fait onduler dans l’espace le chant mélodieux du Rossignol philomèle dont les trilles complexes raisonnent de jour comme de nuit. Les longs rouleaux de papier se déplacent au moindre souffle d’air. Ils évoquent la gracilité, voire la fragilité, de l’instant. Dans les salles historiques de la bastide saint-rémoise, le visiteur est invité à déambuler à travers les choeurs qui rythment l’aurore méditerranéenne, à discerner les oiseaux dont l’artiste grave minutieusement les chants dans le bois et à découvrir le travail des élèves de l’école de la République à Saint-Rémy-de-Provence, dont l’initiation aux richesses de l’avifaune s’entrecroise avec la production d’une installation artistique.

Maison du Parc naturel régional des Alpilles 2 boulevard Marceau 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 90 44 00 https://www.parc-alpilles.fr/ https://www.facebook.com/parcalpilles;https://www.instagram.com/parcalpilles/?hl=fr Bienvenue à « La Cloutière », cette bastide saint-rémoise du XVIIIe siècle, acquise par le Parc dès sa création en 2007. En poussant les portes de la Maison du Parc, vous découvrirez ce bâtiment rénové, auquel s’ajoute une extension de style contemporain. Tradition et modernité alliées dans un équipement au service de tous, tel est l’esprit dans lequel a été conçu ce projet.

Lieu privilégié de rencontres, d’échanges, d’information, la Maison du Parc est un équipement public tourné vers la connaissance du territoire, au travers par exemple d’expositions, d’animations, de conférences…

© PNR Alpilles