Balade de Millvachas à Tafaleschas Maison du Parc Millevaches, 5 septembre 2023, Millevaches.

Millevaches,Corrèze

Balade toponymique à la découverte des noms de lieux de la montagne limousine. Durée 3h. Gratuit. Sur inscription obligatoire..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 . .

Maison du Parc

Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A toponymic walk to discover the place names of the Limousin mountains. Length: 3 hours. Free admission. Registration required.

Un paseo toponímico para descubrir los topónimos de las montañas del Lemosín. Duración: 3 horas. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Toponymischer Spaziergang zur Entdeckung der Ortsnamen im Limousin-Gebirge. Dauer: 3 Stunden. Kostenlos. Mit obligatorischer Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze