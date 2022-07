Visite guidée du manoir de Courboyer Maison du parc – Manoir de Courboyer Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Visite guidée du manoir de Courboyer 17 et 18 septembre Maison du parc – Manoir de Courboyer, Perche en Nocé. Manoir, datant de la fin du XVe s., est classé monument historique.

02 33 25 70 10 Le manoir, datant de la fin du XVe s., est classé monument historique. Il est typique de l’architecture manoriale percheronne et son domaine mesurant 65 hectares, offre de nombreux chemins de balades dont un sentier d’interprétation et de beaux points de vue. © Maison du parc – manoir de courboyer Venez (re) découvrir le manoir de Courboyer gratuitement ! Les visites libres auront lieu toute la journée et deux visites guidées seront proposées à 11h et 16h30.

Des balades attelées vous permettront de (re) découvrir le domaine du manoir au rythme des pas des percherons.

Actuellement en travaux, ce sera l’occasion de visiter l’exposition « Courboyer, quel chantier ! » qui retrace le projet de restauration du manoir et de voir de plus près ses détails architecturaux.

Les artisans oeuvrant à cette restauration seront également présents pour vous faire partager leur travail et leur savoir-faire. Retrouvez tout le programme sur notre site internet www.parc-naturel-perche.fr, rubrique agenda.

