La Dame à la Capuche par la Compagnie du Hasard Mercredi 12 juillet, 19h00 Maison du Parc (ferme de Brisebarre)

Pour leur anniversaire de mariage, Diane et Lionel ont choisi de visiter une exposition bien loin de chez eux sur les Vénus et Madones de la préhistoire dont la fameuse Dame à la Capuche. C’est alors que le miroir ingénu du petit visage d’ivoire agit comme le révélateur des frictions du couple qui paraissait modèle…

Spectacle déambulatoire tout public dès 6 ans !

Texte et mise en scène : Emmanuel faventines

Avec : Emmanuel Faventines, Danièle Marty, Henri Payet

Décors : Michel Druez

Costumes : Léonor Boyot-Gellibert

Merci à Sebastien Brossillon & Léo Bénard

Maison du Parc (ferme de Brisebarre) 15 Chemin de Brisebarre 41000 Blois Blois 41000 Ouest Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 43 56 44 https://www.blois.fr/annuaire/parcs-jardins-espaces-naturels/maison-du-parc-ferme-brisebarre Située en plein cœur du parc de l’Arrou et installée à la ferme de Brisbarre, la Maison du Parc a ouvert ses portes début 2007, après avoir retrouvé une seconde jeunesse. Ce lieu dédié au jardin, à la nature et au paysage accueille de nombreuses activités : animations, expositions temporaires, conférences, rencontres et ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T20:00:00+02:00

©Compagnie du Hasard