Dernier atelier en lien avec l’exposition « Habiter-écriture-lecture » : bâtir une ville Maison du Parc et du Géoparc Carrouges Catégories d’évènement: Carrouges

Orne

Dernier atelier en lien avec l’exposition « Habiter-écriture-lecture » : bâtir une ville Maison du Parc et du Géoparc, 15 octobre 2022, Carrouges. Dernier atelier en lien avec l’exposition « Habiter-écriture-lecture » : bâtir une ville Samedi 15 octobre, 14h00 Maison du Parc et du Géoparc

Place limité à 12 personnes, gratuit, sur inscription

Journées nationales de l’architecture handicap moteur;handicap auditif;handicap visuel mi;hi;vi Maison du Parc et du Géoparc Le Chapitre, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie Cet atelier qui prend place dans les journées nationales de l’architecture, sera le dernier de la série proposant de bâtir une petite construction d’argile. Après visite et échanges sur l’exposition les participants sont invités à un atelier de création de volumes par Colombin « architectural ». En outre, les participants aux ateliers précédents sont invités à « mettre en scène » ou « mettre en architecture » toutes les constructions réalisées pendant l’été. Cette « ville » éphémère sera immortalisée avant que chacun ne reparte avec sa construction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00 @Parc naturel régional Normandie Maine

Détails Catégories d’évènement: Carrouges, Orne Autres Lieu Maison du Parc et du Géoparc Adresse Le Chapitre, 61320 Carrouges Ville Carrouges lieuville Maison du Parc et du Géoparc Carrouges Departement Orne

Maison du Parc et du Géoparc Carrouges Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carrouges/

Dernier atelier en lien avec l’exposition « Habiter-écriture-lecture » : bâtir une ville Maison du Parc et du Géoparc 2022-10-15 was last modified: by Dernier atelier en lien avec l’exposition « Habiter-écriture-lecture » : bâtir une ville Maison du Parc et du Géoparc Maison du Parc et du Géoparc 15 octobre 2022 Carrouges Maison du Parc et du Géoparc Carrouges

Carrouges Orne