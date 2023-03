Exposition à la maison du parc du Gâtinais Maison du parc du Gatinais Milly-la-Forêt Catégories d’Évènement: Essonne

Exposition à la maison du parc du Gâtinais Maison du parc du Gatinais, 1 avril 2023, Milly-la-Forêt. Exposition à la maison du parc du Gâtinais 1 et 2 avril Maison du parc du Gatinais Le vendredi sera consacré aux demonstrations devant des collégiens.

Le samedi et le dimanche seront consacrés aux démonstrations devant tout public avec vente d’objets créés au tour à bois.

Ces trois jours me permettent de mettre en avant mon savoir-faire et de mettre en avant le tournage sur bois.

Cela fait maintenant plusieurs années que je participe aux Journées Européennes des Métiers d’Art et je trouve que c’est une belle vitrine pour l’artisanat.

Le parc naturel du Gâtinais français nous aide beaucoup pour développer notre activité.

Merci à toute l’équipe du parc. Maison du parc du Gatinais Milly la forêt (91) Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0164987393 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Bruno Chéron

