Parc naturel régional du Gâtinais français Maison du parc du gâtinais, 1 avril 2023, Milly-la-Forêt. Parc naturel régional du Gâtinais français 1 et 2 avril Maison du parc du gâtinais Présentation du travail de l’atelier ‘’Reflet de lame’’ au sein du collectif d’artisans à la maison du Parc du Gâtinais au 20 Bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt.

– Présentation de couteaux fait entièrement à la main

– Présentation du travail de restauration d’ancien

– Présentation du service d’affûtage pratiqué

– Présentation des stages d’initiation proposés

– Réponses aux questions des élèves / parents d’élèves sur l’orientation scolaire/professionnelle

Pour plus d’information :

www.refletdelame.com

06 33 69 54 10

Maison du parc du gâtinais 20 Bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Coutellerie Reflet de lame

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, Milly-la-Forêt

