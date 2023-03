Les Monts de demain : Rencontre sur l’eau Maison du Parc, Domaine de Rochemure Jaujac Catégories d’Évènement: Ardèche

Les Monts de demain : Rencontre sur l'eau Maison du Parc, Domaine de Rochemure, 6 avril 2023, Jaujac

Ardèche . Quel climat, quelles ressources en eau, quelles rivières et quels usages sur le bassin versant de l’Ardèche à l’horizon 2050 ? Trop d’eau, pas d’eau ! Les extrêmes climatiques dans le bassin méditerranéen. Conférences sur ces problématiques. accueil@pnrma.fr +33 4 75 36 38 60 http://www.parc-monts-ardeche.fr/ Maison du Parc, Domaine de Rochemure Domaine de Rochemure Jaujac

