Peintures & sculptures | Emmanuelle Gaillard et Patrice Taussat Maison du Parc de Monbazillac Monbazillac, 17 juillet 2023, Monbazillac.

Monbazillac,Dordogne

Emmanuelle Gaillard et Patrice Taussat exposent leurs œuvres de peintures et de sculptures dans la maison du parc de Monbazillac.

Vernissage le 21 juillet à 19h..

2023-07-17 fin : 2023-07-30 19:00:00. .

Maison du Parc de Monbazillac

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Emmanuelle Gaillard and Patrice Taussat exhibit their paintings and sculptures at the Maison du Parc in Monbazillac.

Opening on July 21 at 7pm.

Emmanuelle Gaillard y Patrice Taussat exponen sus pinturas y esculturas en la Maison du Parc de Monbazillac.

Inauguración el 21 de julio a las 19.00 h.

Emmanuelle Gaillard und Patrice Taussat stellen ihre Gemälde und Skulpturen im Haus des Parks in Monbazillac aus.

Vernissage am 21. Juli um 19 Uhr.

