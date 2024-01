Maison du Parc Conférence Le Jura et les hommes milieux, contraintes, opportunités Lajoux, jeudi 15 février 2024.

Jeudi 15 février à 19h à la Maison du Parc.

Durée 1H30

Age minimum 7 ans

Par Michel Campy, Géologue

Géologue reconnu, M. Campy vous présente son nouvel ouvrage le Jura et les hommes milieux, contraintes, opportunités. A travers cette conférence comprenez le rôle et les conséquences des actions de l’homme dans l’évolution des paysages qui nous entourent. Amoureux de la montagne jurassienne, ce scientifique désireux de partager ses connaissances nous rappelle combien le Jura est fragile et qu’il est essentiel de le protéger…

Inscription Nous vous recommandons de vous inscrire aux conférences et ciné-échange à accueil@parc-haut-jura.fr ou au 03 84 34 12 27 car les places disponibles sont limitées par la capacité des salles. .

Maison du Parc

Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@parc-haut-jura.fr

