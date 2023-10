Questions pour un Parc – Activité ludique Maison du Parc Cœur de Causse, 1 mars 2024, Cœur de Causse.

Cœur de Causse,Lot

Savez-vous vraiment ce qu’est un Parc naturel régional ? Pourquoi et comment est-il créé ? Qui sont les acteurs qui

le font vivre ? Quelles sont les particularités des Causses du Quercy ?

Si vous pensez avoir les réponses ou si vous voulez en apprendre plus sur le Parc, venez participez à la soirée jeux ”Questions pour un Parc”. Vos sens, votre créativité, vos souvenirs seront mobilisés pour vivre un moment convivial, ludique et apprenant.

En guise de billet d’entrée, apportez un objet représentant “votre” Parc.

Et pour en savoir plus, rendez-vous à la Maison du Parc !

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50.

2024-03-01 20:30:00 fin : 2024-03-01 22:00:00. EUR.

Maison du Parc

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



Do you really know what a Regional Nature Park is? Why and how is it created? Who are the stakeholders

bring it to life? What makes the Causses du Quercy so special?

If you think you’ve got the answers, or if you’d like to learn more about the Park, come and take part in the « Questions for a Park » game night. Your senses, your creativity and your memories will be mobilized for a friendly, fun and instructive evening.

Bring an object representing ?your? Park.

To find out more, visit the Maison du Parc!

Info >> Park / 05 65 24 20 50

¿Sabe realmente qué es un Parque Natural Regional? ¿Por qué y cómo se crea? ¿Quiénes son los actores que

le dan vida? ¿Cuáles son las particularidades de las Causses du Quercy?

Si crees que tienes las respuestas o si quieres saber más sobre el Parque, ven y participa en el juego nocturno « Preguntas para un Parque ». Sus sentidos, su creatividad y sus recuerdos se pondrán al servicio de una velada lúdica e instructiva.

Traiga un objeto que represente « su » Parque Parque.

Para más información, visite la Maison du Parc

Información >> Parque / 05 65 24 20 50

Wissen Sie wirklich, was ein regionaler Naturpark ist? Warum und wie wird er gegründet? Wer sind die Akteure, die

die ihn am Leben erhalten? Was sind die Besonderheiten der Causses du Quercy?

Wenn Sie glauben, die Antworten zu kennen, oder wenn Sie mehr über den Park erfahren möchten, nehmen Sie am Spieleabend « Questions pour un Parc » teil. Ihre Sinne, Ihre Kreativität und Ihre Erinnerungen werden mobilisiert, um einen geselligen, spielerischen und lehrreichen Moment zu erleben.

Als Eintrittskarte können Sie einen Gegenstand mitbringen, der Ihren Park repräsentiert Park mitbringen.

Weitere Informationen finden Sie im Maison du Parc!

Infos >> Park / 05 65 24 20 50

