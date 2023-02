Maison du Parc : Ciné-échanges Lajoux Catégories d’Évènement: Jura

Jura Maison du Parc : Ciné-échanges CULTIVONS NOS FRUITS ET NOS LÉGUMES SUR UN SOL VIVANT ! Mercredi 22 février à 18h30. Maison Du parc à Lajoux Dans votre jardin, vous êtes plutôt adepte de la fourche bèche ? Du motoculteur ?

Du laisser-faire ? Ou vous faites partie des inconditionnels de la Grelinette ?

En présence de maraichers du Parc, venez échanger autour de vos pratiques et d’un

documentaire sur l’intérêt de préserver et développer l’activité biologique des sols.

Conserver un sol vivant, la meilleure façon de cultiver des fruits et des légumes en quantité

et de qualité ! Durée 2h. Âge minimum : 8 ans. accueil@parc-haut-jura.fr +33 3 84 34 12 27 http://www.parc-haut-jura.fr/ Lajoux

