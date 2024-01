Maison du Parc Ciné-échange La pierre sèche et ses possibilités illimités Lajoux, jeudi 21 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:00:00

fin : 2024-03-21 16:30:00

Maison du Parc Ciné-échange La pierre sèche et ses possibilités illimités

Jeudi 21 mars 2024 à 19H à la maison du parc.

Durée 2H00

Age minimum 12 ans

Film-documentaire « Au pays des pierres » Réalisé et écrit par Ulysse Rousselet et Antoine Basile

Au travers de la pérégri­nation d’architectes et d’artisans, persuadés que les pierres ont un avenir puissant et renouvelé, ce docu­mentaire dresse une réflexion sur un matériau la pierre sèche et les possibilités illimitées qu’il offre pour l’amé­nagement de nos territoires et de nos paysages.

Inscription obligatoire à accueil@parc-haut-jura.fr ou au 03 84 34 12 27.

Maison du Parc

Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté parc@parc-haut-jura.fr



