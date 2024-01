CLAJ : Programme Janvier Maison du parc Carhaix-Plouguer, mardi 9 janvier 2024.

Carhaix-Plouguer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09

fin : 2024-01-31

Le CLAJ propose un programme jeunesse (de 11 à 17 ans) pour le mois de janvier.

Adhésion à jour et un dossier complet obligatoire.

Pour plus d’informations, veuillez regarder les fichiers joints avec le planning et les tarifs.

Maison du parc Rue Anatole Le Braz

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-28 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée