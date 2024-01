Maison du Parc Balade « En quête d’indices » Lajoux, mercredi 28 février 2024.

Maison du Parc Balade « En quête d’indices » Lajoux Jura

Maison du Parc Balade « En quête d’indices »

Mercredi 14 février à 14h30 à la Maison du Parc.

Durée 2H00

Age minimum 6 ans

Chiens interdits

Matériel requis: Vêtements adaptés à la météo, raquettes à neige (obligatoires) et jumelles (facultatives).

La faune est discrète, même invisible la plupart du temps. Alors comment faire pour savoir quelles espèces vivent dans les forêts du Jura et fréquentent les prairies d’altitude ? Suivez le guide-détective il vous expliquera ce secret et vous montrera les indices de présence des mammifères, oiseaux et insectes qui vivent autour de nous…

Inscription

obligatoire à accueil@parc-haut-jura.fr ou au 03 84 34 12 27. .

Maison du Parc

Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@parc-haut-jura.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00



L’événement Maison du Parc Balade « En quête d’indices » Lajoux a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE