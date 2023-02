Maison du Parc : Atelier Lajoux Catégories d’Évènement: Jura

Jura Maison du Parc : Atelier OPENSTREETMAP (PARTIE 2) : CARTOPARTIE, CARTOGRAPHIES AUTOUR DE CHEZ TOI ! Samedi 25 février à partir de 9h. Maison du parc à Lajoux. OpenStreetMap est une base de données géographique construite de manière collaborative

et partagée sous licence libre. Un chargé de mission du Parc vous accompagnera dans le

processus de contribution OpenStreetMap lors d’un moment de rencontre convivial et

ludique. L’objectif est de dessiner de manière collaborative une carte du monde partagée

sous licence libre. Âge minimum : 12 ans. Divers. Préférable d’avoir suivi la partie 1. Atelier de 9 à 12h et en Accès libre de 14h à 16h. accueil@parc-haut-jura.fr +33 3 84 34 12 27 http://www.parc-haut-jura.fr/ Lajoux

