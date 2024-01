Maison du Parc Atelier La forêt du Jura Lajoux, jeudi 22 février 2024.

Le 22 février 2024 à 14H30 à la Maison du Parc.

Durée 2H00

Age minimum 8 ans

Fabriquez avec Françoise Genévrier de l’association RécréART’tiss un tableau forestier à base de mousses, branches et autres éléments naturels. Un décor que vous ferez vivre en y intégrant des silhouettes de petits animaux de la montagne jurassienne. De quoi donner l’impression d’avoir une forêt miniature à la maison ! L’activité représente une belle occasion pour réfléchir au respect de la nature qui nous entoure et les ressources qu’elle prodigue à ses habitants et à nous, humains. .

Lajoux 39310 Jura

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22 16:30:00



