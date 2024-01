Maison du Parc Atelier : Fabrication de crayons de cire Lajoux, dimanche 25 février 2024.

Maison du Parc Atelier : Fabrication de crayons de cire

Le 25 février 2024 à 14H30 à la Maison du Parc.

Durée : 2H00

Age minimum : 13 ans

Créez vos crayons de vos propres mains, quoi de plus satisfaisant ?! Découvrez la recette des bâtons de cire et façonnez-les sur verre, en suivant les gestes des artistes du passé. L’artisane Joanie Magnin-Feysot, de Bouillon de Couleurs vous partagera quelques-uns de ses trucs et astuces pour que vous repartiez avec vos 6 bâtons de cire artisanale dans une pochette en tissu.

Inscription obligatoire à accueil@parc-haut-jura.fr ou au 03 84 34 12 27. .

Maison du Parc

Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté parc@parc-haut-jura.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25 16:30:00



