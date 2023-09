OCEAN HACKATHON 2023 Maison du numérique et de l’Innovation Toulon, 17 novembre 2023, Toulon.

OCEAN HACKATHON 2023 17 – 19 novembre Maison du numérique et de l’Innovation Une participation de 18 € vous sera demandée afin de couvrir les frais de repas de ces 48h (diners du vendredi et samedi, petits-déjeuners et déjeuners de samedi et dimanche)

La 8ème édition du « Océan hackathon » se déroulera en simultané dans 15 villes de tous les continents, dont 5 villes Française ( Brest, Cherbourg-en-Cotentin, Boulogne sur mer, La Rochelle et Toulon).

Océan Hackathon est une démarche portée par le Technopôle Brest-Iroise, coordonnée par le Campus mondial de la mer et soutenue par des structures nationales de renom : Ifremer, le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), le Cluster Maritime Français, le CEREMA, l’Office français de la biodiversité et le Cedre…

A l’issu des 48h du Océan Hackathon, chaque équipe présentera le fruit de devant un jury qui sélectionnera 1 équipe lauréate pour aller à Brest le 19 décembre 2023 concourir à la finale internationale !

L’édition toulonnaise du hackathon est organisée par Toulon Var Technologie Innovation, grâce au soutien de nombreuses collectivités territoriales et partenaires privés

Participez à Océan hackathon !

Les participants devront tenter, en équipe pluridisciplinaire, de répondre aux objectifs proposés par les porteurs de défis durant les 48h du Océan Hackathon.

Que vous soyez étudiants ou professionnels, data-scientiste ou juriste, communiquant, designer, chargé d’affaires… chaque compétence peut être utile pour relever un défi !!

Rejoignez une équipe et profitez d’un moment créatif et convivial ! Une opportunité également d’enrichir votre réseau et d’acquérir de nouveaux savoir-faire

Les équipes seront constituées au lancement du hackathon en tenant compte des compétences de chacun et des recommandations des porteurs de défis. Lors de votre inscription, vous serez invité à exprimer plusieurs souhaits à rejoindre un défi mais celui-ci ne constitue pas une affirmation.

Maison du numérique et de l’Innovation Place Georges POMPIDOU 83000 TOULON Toulon Mayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « Marringhis-scalas@tvt.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Campus de la mer