Bourse aux vetements Maison du mouton Vasles, 17 novembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Vous pouvez déposer vos vêtements (2 listes max de 15 articles/personnes majeur) sous réservation le jeudi 16 et le vendredi 17 de 14h à 19h30 et de 9h30 à 12h

2 euros la liste

Vente vendredi 17 novembre de 16h à 19h30 et samedi 18 novembre de 10h à 17h à la Maison du Mouton.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 17:00:00. EUR.

Maison du mouton

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You can drop off your clothes (2 lists max of 15 items/person over 18) under reservation on Thursday 16th and Friday 17th from 2pm to 7.30pm and from 9.30am to 12am

2 euros per list

Sale Friday November 17 from 4pm to 7:30pm and Saturday November 18 from 10am to 5pm at Maison du Mouton

Puedes dejar tu ropa (2 listas de 15 prendas como máximo por persona mayor de 18 años) bajo reserva el jueves 16 y el viernes 17 de 14.00 a 19.30 h y de 9.30 a 12.00 h

2 euros por lista

Venta el viernes 17 de noviembre de 16.00 a 19.30 h y el sábado 18 de noviembre de 10.00 a 17.00 h en la Maison du Mouton

Sie können Ihre Kleidung (max. 2 Listen mit 15 Artikeln/volljährige Person) unter Voranmeldung am Donnerstag, den 16. und Freitag, den 17. von 14:00 bis 19:30 Uhr und von 9:30 bis 12:00 Uhr abgeben

2 Euro pro Liste

Verkauf am Freitag, den 17. November von 16 bis 19.30 Uhr und am Samstag, den 18. November von 10 bis 17 Uhr im Maison du Mouton

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Gâtine