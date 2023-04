Visite : L’archéologie à Romans La masion du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

2023-06-15 18:00:00
Maison du Mouton
5 rue du Mouton
Romans-sur-Isère

2023-06-15 18:00:00 18:00:00 – 2023-06-15

Maison du Mouton 5 rue du Mouton

Romans-sur-Isère

Dans le cadre des Journées Européennes de l'Archéologie

La Maison du Mouton, datée des années 1310, est en cours de restauration. Pour accompagner ce projet ambitieux, des fouilles archéologiques sont menées depuis 2021. Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère

