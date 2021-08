Romans-sur-Isère Maison du Mouton Drôme, Romans-sur-Isère Maison du Mouton en restauration : démonstration de taille de pierre Maison du Mouton Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Le service Patrimoine de la Ville et l’entreprise HMR présenteront aussi les travaux de restauration en cours. Sur le parvis de la Maison du Mouton au 5, rue du Mouton (entre la place Maurice Faure et la rue de l’Armillerie).

Gratuit, respect des consignes sanitaires en vigueur.

Dans le cadre de la restauration de la Maison du Mouton (un des plus anciens édifices de la Ville), l’entreprise HMR chargée de la maçonnerie et taille de pierre fera une démonstration sur place. Maison du Mouton 5 rue du Mouton, 26100 Romans-sur-Isère Drôme

