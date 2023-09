Marché mensuel bio de Manspach Maison du Moulin, Rue Saint-Léger Manspach, 30 septembre 2023, Manspach.

Manspach,Haut-Rhin

Des producteurs de produits issus de l’agriculture biologique se retrouvent chaque dernier samedi du mois à Manspach.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. EUR.

Maison du Moulin, Rue Saint-Léger

Manspach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Producers of organic products meet every last Saturday of the month in Manspach

Los productores de productos ecológicos se reúnen el último sábado de cada mes en Manspach

Produzenten von Produkten aus biologischer Landwirtschaft treffen sich jeden letzten Samstag im Monat in Manspach

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme du Sundgau