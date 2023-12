Conférence sur les cancers de la peau à Serre-les-Sapins (25) Maison du Mieux Vivre Familles Rurales Serre-les-Sapins Catégories d’Évènement: Doubs

Serre-les-Sapins Conférence sur les cancers de la peau à Serre-les-Sapins (25) Maison du Mieux Vivre Familles Rurales Serre-les-Sapins, 7 février 2024 18:00, Serre-les-Sapins. Conférence sur les cancers de la peau à Serre-les-Sapins (25) Mercredi 7 février 2024, 19h00 Maison du Mieux Vivre Familles Rurales La MSA de Franche-Comté et l’ASEPT Franche/Comté Bourgogne proposent une conférence de sensibilisation et de prévention des cancers de la peau, mercredi 7 février 2024 à 20h, à la Maison du Mieux Vivre de Serre-les-Sapins. Un buffet salé est prévu à 19h avant le début de la réunion. Maison du Mieux Vivre Familles Rurales 24 rue de la machotte, 25770 Serre-les-Sapins Serre-les-Sapins 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00

Détails
Heure : 18:00
Catégories d'Évènement: Doubs, Serre-les-Sapins

