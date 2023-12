Atelier Cap Bien Etre Maison du Mieux Vivre Familles Rurales Serre-les-Sapins Catégories d’Évènement: Doubs

Atelier Cap Bien Etre 26 janvier – 16 février 2024, les vendredis Maison du Mieux Vivre Familles Rurales Serre-les-Sapins

Début : 2024-01-26T14:00:00+01:00 – 2024-01-26T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T14:00:00+01:00 – 2024-02-16T16:30:00+01:00 L’ASEPT FC/B met en place des ateliers participatifs à destination des séniors sur le territoire Bourgogne/Franche-Comté, permettant de gérer au mieux ses émotions et son stress au quotidien : le Parcours Cap Bien-être. C’est un atelier gratuit, qui a pour objectif, en 4 séances collectives hebdomadaire de 2h45 :

• Etape 1 : émotions, bien-être et santé

• Etape 2 : gestion du stress

• Etape 3 : bien-vivre avec soi

• Etape 4 : bien vivre avec les autres

Maison du Mieux Vivre Familles Rurales 24 rue de la machotte, 25770 Serre-les-Sapins

