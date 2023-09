Visite de chantier : La Maison du Malixoff Maison du Malixoff Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Visite de chantier : La Maison du Malixoff Maison du Malixoff Saint-Omer, 15 octobre 2023, Saint-Omer. Visite de chantier : La Maison du Malixoff Dimanche 15 octobre, 10h00 Maison du Malixoff Durée : 2h. Tout public. Le port de bottes ou de grosses chaussures est conseillé. Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie. En collaboration avec l’architecte Fabien Prouvost – Keteland Architecteurs

Découvrez le chantier de la maison du Malixoff aux côtés de l’architecte Fabien Prouvost. Au cours de cette visite, apprenez-en davantage sur les techniques de réhabilitation, le réemploi de matériaux ou encore l’utilisation de paille et de bois dans la construction de bâtiment. Maison du Malixoff parking de l’Europe, saint-omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

©Fabien Prouvost

