Découverte en avant-première de la nouvelle exposition : « L'Odyssée de la roue-archet ». Maison du luthier – Musée Jenzat

Samedi 13 mai, 18h00, 19h00

« L’Odyssée de la roue-archet »

Visite guidée départ à 18 h, 19 h et 20 h

L’exposition vous offre un voyage à rebondissements entrainé par la roue de la vielle. Longue épopée commencée au Moyen-Age, poursuivie par les aveugles et les mendiants, prolongée à la cour de Louis XV, continuée dans les cabarets au XIXe siècle, relancée par le Folk Song européen et sublimée de nos jours avec des vielles avant-gardistes. Maison du luthier – Musée Jenzat 8 rue des luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes http://www.maison-luthier-jenzat.fr Maison du luthier – Musée Jenzat (Allier) : capitale mondiale de la fabrication des vielles. Une découverte musicale originale dans le célèbre village des facteurs de vielles à roue. Parking dans la rue des Luthiers ou dans le village de Jenzat. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 © maison du luthier/ JFC

