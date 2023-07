Visites commentées du diorama du port de la ville de Quimper dans les années 1930 Maison du Lougre de l’Odet Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Les enfants sont bienvenus ! Un livret de jeux leur sera remis pour découvrir le patrimoine maritime de manière ludique. Portes ouvertes de la Maison du Lougre de l’Odet

L’Association Le Lougre de l’Odet, à l’origine de la construction du voilier Corentin en 1990, réplique d’un lougre du XIXe siècle, conserve dans ses locaux un incroyable témoignage de la vie portuaire de la capitale cornouaillaise dans les années 1930.

Durant de nombreuses années, des maquettistes passionnés se sont attachés à constituer de toute pièce un diorama de 12 mètres de long représentant les quais de l’Odet en 1930, à l’époque où Quimper connaissait une activité maritime intense, véritable période charnière entre la disparition progressive des navires à voile et l’arrivée du moteur.

Venez revivre l’histoire maritime de Quimper et admirer ce travail de longue haleine. Découvrez également de superbes clichés de la construction du Corentin, avant sa mise à l’eau en juin 1991 depuis les allées de Locmaria.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

