Villeurbanne En quête de nature en ville Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, 18 juillet 2023, Villeurbanne. En quête de nature en ville 18 juillet et 18 août Maison du livre, de l’image et du son Enfants accompagnés d’un adulte ; Gratuit ; sans inscription Nous partirons faire une balade dans le quartier en ouvrant grand nos yeux et nos oreilles.

A l’aide de jumelles et de loupes, vous découvrirez un nouveau monde. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T17:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:30:00+02:00

balade faune PIXNIO

