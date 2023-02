Ateliers – Samedi 1er avril – MLIS Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Trouvez ci-dessous tous les ateliers de la journée du samedi 1er avril à la MLIS ! Maison du livre, de l'image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Réservation uniquement au point d'accueil inscription, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles. Atelier L.I.R.

De 8 à 12 ans – 10h – Durée : 2h

Avec la compagnie du Théâtre Nouvelle Génération, crée une expérience visuelle, sonore et dramaturgique autour d’un livre à la manière du L.I.R. (Livre in Room). La magie des hologrammes

De 8 à 12 ans. De 14h à 18h

Prends quelques pochettes plastiques transparentes, ajoutez un peu d’huile de coude, pose le tout sur un smartphone ou une tablette et, pouf, vous obtenez un hologramme en trois dimensions. Durant l’atelier, tu crées avec nous la pyramide transparente indispensable à la matérialisation de l’illusion d’optique. La farandole farfelue

Tout public. En continu

Les corps sautent, tournent, virevoltent et font la fête dans une ronde joyeuse et endiablée. Retrouvez-nous pour imaginer les corps en mouvement de nouveaux danseurs bigarrés, les peindre, les dessiner pour qu’ils rejoignent notre farandole de papier farfelue.

avec Jean-Marc Jacob

